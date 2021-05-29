Немецкая авиакомпания Lufthansa продолжит полеты в Россию в обход Белоруссии

Немецкая авиакомпания Lufthansa получила разрешение властей России использовать иную трассу и продолжит полеты в Россию в обход Белоруссии по новому маршруту. Об этом сообщает ТАСС.

«Все авиакомпании, входящие в Lufthansa Group, в настоящее время избегают воздушное пространство Беларуси. Lufthansa продолжает летать семь раз в неделю в Москву (Домодедово) и четыре — в Санкт-Петербург (Пулково). Изменение маршрутов было одобрено авиационными ведомствами», — сообщила представитель авиакомпании.

Ранее стало известно, что российские власти разрешили французской авиакомпании Air France совершать полеты из Парижа в Москву и обратно в обход воздушного пространства Белоруссии.

Несколько стран ввели ограничения на полеты над Белоруссией после инцидента в аэропорту Минска. 23 мая пассажирский лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в столице республики из-за сообщений о минировании. После приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту создателя и бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

С 26 мая Москва отказала в приеме нескольких иностранных воздушных судов из-за изменения маршрутов без согласования с российскими властями. Позже стало известно, что Росавиация может одобрить такие полеты после технических корректировок.