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РПЦ захотела отказаться от освящения оружия

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Русской православной церкви (РПЦ) захотели отказаться от освящения оружия. При этом его можно будет окроплять святой водой, а самих военнослужащих продолжат благословлять на исполнение воинского долга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителе РПЦ при Совете Европы архимандрита Филиппа (Рябых).

Отмечается, что соответствующий документ был принят на пленуме Межсоборного присутствия РПЦ. Отец Филипп отметил, что благословение на несение воинской службы подразумевает использование оружия, однако отдельно его освящать не будут. «Оружие может окропляться святой водой — как предмет, которым пользуется воин и за применение которого он несет ответственность», — добавил Рябых.

Такие правила собираются закрепить в документе «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга». По словам отца Филиппа, следующий этап — вынесение документа на обсуждение Архиерейского собора, где его могут принять, отклонить или отправить на доработку.

Ранее сообщалось, что собор рассмотрит запрет священнослужителям на работу в определенных сферах. Например, в шоу-бизнесе, прокуратуре и суде. По мнению руководителя правового управления Московской патриархии игуменьи Ксении (Чернеги), профессиональная деятельность в светском суде или прокуратуре «противоречит самой сути пастырской деятельности», поэтому в РПЦ задумали от нее отказаться.

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