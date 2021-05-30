В России испытали рекорно долгоработающий ракетный двигатель

В России испытали ракетный двигатель, который может работать более трех тысяч секунд (50 минут), что делает его рекордно долгоработающим. Об этом сообщает ТАСС.

Если сравнивать с другими изделиями, он работает почти в 10 раз эффективнее, так как обычный двигатель третьих ступеней ракет работает, как правило, около 280 секунд.

«Мы проводили такой длительностью испытания, и двигатель работал не только 750 секунд за один пуск, а работал более трех тысяч секунд», — сказал главный конструктор АО «КБ Химавтоматики» Виктор Горохов.

Он также подчеркнул, что новый кислородно-керосиновый двигатель является самым экономичным, так как устроен по замкнутой схеме.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы США провели первые огневые испытания твердотопливного двигателя, предназначенного для гиперзвуковых ракет. В мае журнал Popular Mechanics написал, что LRHW, запускаемая из Лондона, способна во время военного конфликта ударить по Москве.