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Шойгу подшутил над вице-премьером перед совещанием с Путиным

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Фото: Сергей Киселев / Агентство "Москва"

Министр обороны России Сергей Шойгу подшутил над вице-премьером Юрием Борисовым незадолго до совещания с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал Ura.ru со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

Отмечается, что несколько раз перед встречей политиков Шойгу отходил в сторону кабинета Путина. Вернувшись после одного из таких «походов», министр обороны в ироничной форме обратился к Борисову.

«Сказал [Путину], что все на месте, Юрия Ивановича [Борисова] нет. Сейчас подойдет», — пошутил Шойгу и улыбнулся. Однако в эфире не показали, как на его юмор отреагировал вице-премьер.

Ранее дочь Шойгу Ксения объявила, что выходит замуж за блогера Алексея Столярова. Ее будущий супруг в ответ также выложил совместное фото с девушкой в свой профиль в Instagram.

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