«Аэрофлот» открыл международный хаб в Красноярске

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла международный хаб в Красноярске, он стал вторым авиахабом перевозчика после московского Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы открываем второй международный хаб после Шереметьево», — объявил на церемонии открытия генеральный директор авиакомпании Михаил Полубояринов. Он назвал это событие знакомым как для «Аэрофлота», так и для региона.

По словам Полубояринова, первоначально в Красноярске будут базироваться три самолета Boeing-737, а затем здесь будут размещаться до пяти SSJ-100. Авиакомпания открывает пять направлений — Сочи, Симферополь, Краснодар, Иркутск и Благовещенск. Всего за лето «Аэрофлот» планирует перевести более сотни тысяч пассажиров нового авиахаба.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» подарит бонусные мили пассажирам, привившимся вакциной от коронавируса. Поощрение получат первые 10 тысяч участников программы — им достанется по 10 тысяч миль. Согласно правилам, первую прививку необходимо поставить после начала акции, при этом пассажир должен завершить весь цикл вакцинации. Кампания «Мили вакцинации» продлится до 31 декабря. Всего участникам будет начислено 100 миллионов миль.