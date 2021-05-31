Ведущая отправила откровенное фото тренеру и поставила его отношения под угрозу

Ведущая британской радиостанции Heart West Midlands Джемма Хилл (Gemma Hill) рассказала, как поставила под угрозу отношения своего фитнес-тренера после того, как случайно отправила ему свое откровенное фото. О ситуации она рассказала в ролике, опубликованном в соцсети TikTok.

По словам Хилл, новый тренер попросил ее сделать фотографии тела до начала регулярных тренировок, чтобы после можно было увидеть результат работы в спортзале. С этой целью ведущая позировала перед зеркалом в ванной в нижнем белье, после чего отправила их личному тренеру.

Она не ожидала, что в ответ получит просьбу от него не присылать такие снимки. Специалист объяснил, что фотографии нужно было сделать для самой Хилл и никому не отправлять. «Привет, извините, Джемма, я имел в виду сделать фотографии для себя, а не отправлять их мне. Так вы сможете следить за своим прогрессом!» — написал тренер.

«Как неловко. Мне так жаль», — ответила смущенная ведущая. В ответ специалист шутливо заметил, что никогда не просит о подобном своих клиентов. Он также пожаловался на то, что теперь возлюбленная расспрашивает его, кто эта девушка, что прислала ему такие снимки.

Ранее блогерша с ником kristinamakescontent рассказала в TikTok, как отомстила бывшему возлюбленному после расставания. Девушка сообщила, что знает пароль от почты бывшего возлюбленного и при любой возможности авторизовывается через нее.