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Песков ответил на вопрос о купании Путина и Лукашенко в море

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, почему президент Владимир Путин не купался с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Черном море. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 31 мая.

«Это личное пространство президента, Купался он, не купался, не располагаю информацией. Не собираюсь в личное пространство вторгаться», — сказал Песков.

28 мая Владимир Путин во время переговоров с Лукашенко в Сочи предложил белорусскому коллеге искупаться. Путин отметил, что море в Сочи становится все теплее. Позже в сети появилось фото купающегося в Черном море Лукашенко. Также в сообщении под фото отмечалось, что температура воды составляла 16 градусов.

Переговоры лидеров двух стран состоялись на фоне скандала вокруг экстренной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair и задержания бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки, которые находились на борту воздушного судна. Запад раскритиковал действия Минска и анонсировал новые санкции против Белоруссии.

Переговоры Путина и Лукашенко продолжались пять часов. Помимо инцидента с Ryanair, главы государств обсудили партнерство в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

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