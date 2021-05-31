Первоклассник справил нужду на уроке из-за не пустившей его в туалет учительницы

В городе Выкса Нижегородской области учительница запретила первокласснику пойти в туалет на уроке, из-за чего мальчик справил нужду прямо в классе. Об этом 26 мая сообщил местный телеканал «Кстати НН».

Отмечается, что у мальчика была диарея, поэтому он не смог дотерпеть до перемены. Ребенок рассказал, что ему пришлось досиживать урок в таком виде. Кроме того, после произошедшего над ним начали насмехаться одноклассники. Родители добавили, что педагог не проводила ребенка после школы и не сообщила им о случившемся.

Мать мальчика рассказала, что сын отказался ходить в школу, потому что ему стыдно. Одноклассники подтвердили, что он отпрашивался в туалет, однако педагог и директор учебного заведения это отрицают. Родители направили жалобы в департамент образования и прокуратуру.

31 мая «Кстати НН» выпустил репортаж про еще одну школьницу, которая оказалась в похожей ситуации полгода назад. По словам девочки, она попросилась на уроке в туалет, и та же учительница сказала ей терпеть до перемены. В итоге ребенок тоже справил нужду в классе, а затем пошел домой в сырой одежде.

Мать мальчика рассказала, что директор школы пообещала, что со следующего года класс будет вести другая учительница. На педагога наложили взыскание. В интервью «Кстати НН» руководитель учебного заведения заявила, что родители не поставили ее в известность о случившемся.

Прокуратура Нижегородской области и управление образования Выксы проводят проверку в школе, передает РИА Новости. Начальник сектора общего образования Татьяна Сафронова рассказала, что педагог не слышала, как мальчик отпрашивался. Она добавила, что учительница и директор школы приносят извинения.