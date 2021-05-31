В российских домах задумали поменять почтовые ящики

Компания «Почта России» задумала установить в российских домах постаматы вместо почтовых ящиков. Изменение привычного формата позволит отправлять не только письма, но и посылки. Об этом в беседе с РБК рассказал гендиректор компании Максим Акимов.

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Установка небольших постаматов входит в стратегию «Почты России» на 2020-2030 годы. Новый формат планируют начать тестировать в 2021 году. В компании предположили, что с помощью постаматов жители смогут получать различные товары и им не придется ждать курьеров к определенному времени. «Шли мимо с работы, открыли, получили», — отметил гендиректор.

По словам Акимова, с идеей связано «огромное количество вопросов». Разработчикам придется решить вопрос с доступом к ячейкам людей из соседних подъездов, так как постаматы установят не в каждом подъезде, а ящики на открытом воздухе должны будут быть обеспечены специальными условиями хранения. Важным аспектом стало и количество ячеек — подходящих для крупных товаров отсеков может не хватить, если несколько жителей одновременно закажут подобные посылки.

Акимов обратил внимание на технологическую составляющую вопроса. В феврале 2021 года «Почта России» вместе с фондом «Сколково» запустили акселератор, в программу которого попали девять проектов. Победители получат по 500 тысяч рублей и смогут протестировать предлагаемые технологии с «Почтой России».

В октябре 2020 года депутат Госдумы Виктор Зубарев захотел внести изменения в законы «О почтовой связи» и «О рекламе», запретив размещение рекламных листовок в почтовых ящиках. Автор инициативы направил документ с предложением главам Минцифры и Минстроя. Ящики предложили считать собственностью жителей.