В России оценили спрос на поездки в Белоруссию после запуска новых рейсов

Эксперты оценили перспективы развития Белоруссии как туристического направления после запуска новых рейсов авиакомпании «Белавиа». Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как отметили туроператоры, спрос на поездки в Белоруссию среди россиян не увеличился, так как в летнем сезоне туристы предпочитают пляжный отдых экскурсионным турам.

Кроме того, внутренний туризм выигрывает за счет программы кешбэка, позволяющей возместить часть средств, потраченных на путешествие по России. По мнению генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, отдых на родине выгоднее также благодаря более дешевым перевозкам.

Кроме того, для поездок по России сдача ПЦР-тестов обязательна только в исключительных случаях. Как подчеркнул предприниматель, для проживания в санатории Кавказских Минеральных Вод нужен один тест, в то время как для поездки за границу придется сдать минимум два.

Другая причина низкого спроса — психологический фактор. «Страх уехать за границу и застрять там по-прежнему силен у некоторых туристов. Поэтому люди предпочитают путешествовать по России», — сказал Ромашкин.

Национальный авиаперевозчик республики объявил о запуске рейсов в российские города-миллионники. Так, в мае «Белавиа» начала летать из Минска в Самару, Уфу и Екатеринбург. Средняя стоимость билетов в обе стороны на одного пассажира составляет 20 тысяч рублей.

Ранее в мае руководство авиаперевозчика отменило рейсы в европейские аэропорты в связи с запретом ЕС находиться в их воздушном пространстве. Совет ЕС принял данные меры после вынужденной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске и задержания находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.