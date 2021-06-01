Установлено имя зарывшего клад на миллионы рублей россиянина

В Пскове установлено имя человека, зарывшего сто лет назад крупнейший клад, найденный в этом регионе. Об этом во вторник, 1 июня, сообщает «Российская газета».

Тем, кто зарыл огромное количество ценностей в Поганкином (ныне Музейном) переулке в 1919 году, оказался Александр Хвоинский. До революции он был титулярным советником и одним из заместителей псковского губернатора, а также членом Псковского археологического общества и изучал древности.

Как именно он заполучил богатства, не уточняется. При этом местные археологи высказали предположение, что в период работы с историческими памятниками Хвоинский получил доступ и к другим коллекциям, хотя часть клада мог иметь сам. Клад, как считается, он закопал перед вторым приходом советской власти в Псков в 1919 году. Дальнейшая судьба титулярного советника неизвестна.

Археологи установили личность закопавшего клад благодаря инициалам А.С.Х. на некоторых предметах, а также с помощью последующего изучения данных о тех, кто жил в этом переулке. Раньше считалось, что закопавшими клад были потомки купца и коллекционера Федора Плюшкина, ставшего прообразом знаменитого героя-однофамильца поэмы «Мертвые души» Николая Гоголя.

Клад был найден в Пскове в 2016 году. В нем были обнаружены монеты времен Бориса Годунова и Екатерины II, продающиеся на аукционах за один-два миллиона рублей каждая, коллекция орденов и медалей XVIII-XIX веков, украшения, кресты, иконы-складни, серебряная посуда, кубки и бокалы с императорскими вензелями.