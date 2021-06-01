Зять Назарбаева построил дом на бывшем участке члена королевской семьи

Член совета директоров «Газпрома» Тимур Кулибаев, который приходится зятем первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, почти закончил ремонт дома в британском графстве Беркшир. Владение принадлежало сыну королевы Великобритании принцу Эндрю, сообщает Daily Mail.

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Кулибаев приобрел поместье Sunninghill Park в 2007 году за 15 миллионов фунтов стерлингов. Восемь лет спустя на бывшем участке принца начали сносить постройки, а владелец получил разрешение на возведение новых объектов.

За несколько лет на участке построили дом из красного кирпича. В нем несколько спален, гостиная, тренажерный зал, библиотека, игровая комната. На территории оборудованы просторная терраса, теннисный корт, гараж на четыре машины и фонтан. Переедет ли в дом семья Кулибаева или его сдадут в аренду, пока неизвестно.

Снесенный на участке дом был свадебным подарком Елизаветы II принцу Эндрю и его супруге Саре Фергюсон. Они поженились в 1986 году и спустя десять лет расстались. В 2002 году владение выставили на продажу за 12 миллионов фунтов стерлингов.

В январе 2020 года дочь Назарбаева Динара Кулибаева приобрела участок площадью около полутора гектаров в швейцарской коммуне Коллонж-Бельрив. Она заплатила за владение 44 миллиона франков (на тот момент 2,8 миллиарда рублей). Участок расположен рядом с построенным в XVII веке замком, который Кулибаева приобрела ранее.