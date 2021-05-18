Великобритания открыла крупнейший королевский сад Европы

В Великобритании открылся самый большой в Европе и пятый в коллекции Королевского садоводческого общества (The Royal Horticultural Society, RHS) сад «Бриджуотер» (Bridgewater), пишет «Би-би-си».

Сад «Бриджуотер» в Солфорде графства Большой Манчестер расположился на площади в 62 гектара. В комплекс входят «Уэстонский сад», который считается крупнейшим в Великобритании, «Райский сад» с азиатскими и средиземноморскими экзотическими растениями, прудом. Всего там произрастает порядка 250 тысяч различных растений.

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Новое зеленое пространство организовали на территории бывшего особняка Уорсли Нью-Холла. В начале XX века поместье с садом пришло в упадок, а в 1943 году новый владелец снес здание после пожара. Долгое время территория была заброшена, ее использовали как стрельбище или лагерь для скаутов.

Общественное пространство открыли на год позже запланированного из-за пандемии коронавируса. На его создание ушло 35 миллионов фунтов стерлингов (49,6 миллиона долларов), из которых 19 миллионов фунтов (26,9 миллиона долларов) выделил Городской совет Солфорда.

Для работы в саду наняли порядка 100 человек. Также помогать с уходом за зеленью приглашают местное население, которым труд на свежем возрасте рекомендуют врачи в терапевтических целях — таких людей уже около 30.

Представители Королевского садоводческого общества рассчитывают, что ежегодно сад будут посещать не менее миллиона посетителей и к 2030 году он буде приносить порядка 13,2 миллиона фунтов стерлингов (18,7 миллиона долларов) в год.

В цветущей коллекции RHS есть еще четыре сада: «Уизли» в Суррее, «Гайд-Холл» в Эссексе, «Харлоу-Карр» в Йоркшире, «Роузмур» в Девоне. Садоводческое общество пытается превратить каждый свой проект в диковинку. Так, оно больше 15 лет разводило растение Пуйю чилийскую, которое в дикой природе обездвиживает овец и других животных при помощи своих колючек. В итоге этот заморский цветок разросся и в дикой природе графства Корнуолл в Великобритании.