Любимый парк развлечений королевской семьи выставили на продажу

Фермерский парк Bucklebury в британском графстве Беркшир, который является любимым местом для прогулок королевской семьи, выставили на продажу за полтора миллиона фунтов стерлингов (почти 152 миллиона рублей). Об этом пишет Daily Mail.

Bucklebury Farm Park расположен на территории в 30 гектаров неподалеку от загородного особняка родителей герцогини Кембриджской Кэрол и Майкла Миддлтонов. Сама Кейт появлялась здесь вместе с сыном — семилетним принцем Джорджем.

Будущий собственник получит целый парк развлечений вместе с кафе, игровыми площадками, глэмпингом и 18 гектарами заповедника с оленями. Также здесь есть есть батуты и контактный зоопарк для детей, где они могут покормить животных.

Риелторы говорят о привлекательности объекта и подчеркивают, что недвижимость обладает большими возможностями для переоборудования под различные цели.

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