Сына Кейт Миддлтон поймали на донашивании вещей старшего брата

Журналисты поймали сына Кейт Миддлтон, принца Луи, на донашивании одежды его брата принца Джорджа. Об этом сообщается на портале People.

Во время встречи с другом семьи, телеведущим BBC и натуралистом сэром Дэвидом Аттенборо (David Attenborough), двухлетнего принца сфотографировали в голубом вязаном свитере лондонской марки Wild and Gorgeous. По информации издания, ранее вещь стоимостью 65 фунтов стерлингов (6,5 тысячи рублей) принадлежала старшему сыну герцогов Кембриджских, семилетнему принцу Джорджу. Последний носил ее в 2016 году во время своей поездки в Канаду.

Фото опубликовано @kensingtonroyal

Отмечается, что это не первый раз, когда Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям одевают своих детей в одну и ту же одежду. В том же самом свитере двумя годами позднее папарацци запечатлели и дочь герцогов, ныне пятилетнюю принцессу Шарлотту.

В июле герцогиня Кембриджская нарядила принца Джорджа в дешевую одежду из масс-маркета для фотосессии в честь его дня рождения. На опубликованном тогда снимке видно, что мальчик одет в поло цвета хаки бренда Mango. Стоимость этого изделия на сайте марки составляла семь фунтов стерлингов (630 рублей).