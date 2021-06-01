В Москве подросток пришел в салон покрасить волосы и получил ожоги головы

В Москве 16-летний подросток получил ожоги головы и шеи после окрашивания волос в салоне красоты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По информации ведомства, вечером 28 мая подросток пришел в салон красоты в торговом центре на проспекте Вернадского. После окрашивания у него зафиксировали химические ожоги головы и шеи.

Никулинская межрайонная прокуратура проверит безопасность оказываемых в салоне услуг для жизни и здоровья посетителей. «Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению ответственными лицами салона красоты», — сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Расследованием инцидента занимается следствие.

Ранее сообщалось, что клиентка салона красоты показала результат неудачного окрашивания волос и прославилась в сети. Пользователи раскритиковали работу колориста и принялись писать слова поддержки в комментариях.