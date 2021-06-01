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Канаде предсказали новые массовые детские захоронения

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Фото: Dennis Owen / Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал обнаружение массового детского захоронения на территории бывшего интерната для индейцев в Камлупсе (Британская Колумбия). Его цитирует News 1130.

«Я потрясен теми позорными действиями, из-за которых дети из числа коренного населения [Канады] были украдены из своих сообществ», — заявил политик. Трюдо признал, что оскорбления, избиения и изнасилования над учениками христианских школ — это часть истории страны, которую следует признать.

Он также предсказал, что власти Канады обнаружат новые массовые захоронения, поскольку случай в Камлупсе не исключение. Премьер подчеркнул, что не намерен «избегать этой правды».

В конце мая на территории школы-интерната в Камлупсе было найдено 215 останков тел. Некоторым погибшим детям было по три года. По словам главы общины города Розанны Казимир, захоронение никогда не документировалось администрацией школы.

Ожидается, что предварительные выводы о причинах произошедшего могут быть готовы к середине июня. Школа-интернат для индейцев Камлупс действовала с 1890 по 1978 год и была обязательной для посещения детьми индейцев.

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