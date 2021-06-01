Друг актера Марьянова показал его разоренную квартиру

Друг покойного актера Дмитрия Марьянова Геннадий Харитонов показал его квартиру. Жилье с пустыми полками фактически оказалось разорено, сообщает «Московский комсомолец».

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Харитонов показал трехкомнатную квартиру актера на Хорошевском шоссе. Он отметил, что несколько лет назад приходил к Марьянову в гости и был восхищен качественным ремонтом. Однако теперь заметил, что обстановка изменилась. В гостиной друг актера увидел пустые полки, которые раньше были заставлены посудой и пивными бокалами. В шкафу не было одежды. «У Димки вещей всегда было много, он все время любил модничать», — пояснил Харитонов.

Друг оценил обстановку на кухне Марьянова. В комнате он увидел грязные стулья и предположил, что их принесли с помойки. По словам Харитонова, будучи в гостях у актера, он сидел на дорогой мебели, которую делали на заказ. Кухонный гарнитур оказался грязным, а место, где раньше стоял холодильник, опустело. В итоге Харитонов сравнил жилье с руинами.

Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года в возрасте 47 лет в реабилитационном центре «Феникс» в Подмосковье. Там актер проходил лечение от алкогольной зависимости. По факту смерти пациента директору центра Оксане Богдановой предъявили обвинения по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, а также по статье за оставление в опасности.