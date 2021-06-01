Крупнейшие военные базы США признали беззащитными

Аналитики Центра стратегических и бюджетных оценок (Center for Strategic and Budgetary Assessments, CSBA) признали беззащитными военные базы США, расположенные за рубежом. По мнению экспертов, Америка нуждается в принципиально новой системе вооружений, так как сейчас ее оборону особенно легко могут пробить Россия и Китай. О выводах и рекомендациях CSBA сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на данный момент США располагают более чем 800 военными базами. При этом их действующие комплексы противовоздушной и противоракетной обороны были созданные еще в годы холодной войны. Однако вероятные противники страны «добились серьезного прогресса в модернизации ударных возможностей». Так, например, Москве и Пекину удастся пробить систему обороны этих баз при помощи большого количества ракет или беспилотных летательных аппаратов.
По словам аналитиков, у Китая есть 1200 баллистических ракет малой дальности и 200-300 боеприпасов, которые способны достичь второй островной цепи в Южно-Китайском море. А флот страны имеет стратегические бомбардировщики H-6 и самолеты-«невидимки» H-20, которые способны наносить удары уже по территории самих Соединенных Штатов.
Что касается России, то ее называют угрозой для американских военных объектов в Европе. Москва имеет большой арсенал тактического ядерного оружия, а также баллистические комплексы малой дальности «Искандер-М» и крылатые ракеты наземного, морского и воздушного базирования.
Для успешного противостояния сильным противникам эксперты рекомендуют американским военным разработать концепцию многослойной противоракетной обороны с применением перспективных технологий. В частности, предлагается создать сеть беспилотных летательных аппаратов с мощными сенсорами для отслеживания возможных маршрутов крылатых ракет. И производство дронов с дальнобойными ракетами для перехвата баллистических целей на разгонных участках траектории.
Ранее журналист Дэвид Экс предсказал США большие проблемы из-за российских ракет. По его мнению, десятилетия «неспешных бомбардировок повстанцев с больших и удобных» баз ослабили воздушные силы США до такой степени, что сделали их неготовыми к открытому конфликту с «равными по силе» противниками.