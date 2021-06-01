Крупнейшие военные базы США признали беззащитными

Аналитики Центра стратегических и бюджетных оценок (Center for Strategic and Budgetary Assessments, CSBA) признали беззащитными военные базы США, расположенные за рубежом. По мнению экспертов, Америка нуждается в принципиально новой системе вооружений, так как сейчас ее оборону особенно легко могут пробить Россия и Китай. О выводах и рекомендациях CSBA сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на данный момент США располагают более чем 800 военными базами. При этом их действующие комплексы противовоздушной и противоракетной обороны были созданные еще в годы холодной войны. Однако вероятные противники страны «добились серьезного прогресса в модернизации ударных возможностей». Так, например, Москве и Пекину удастся пробить систему обороны этих баз при помощи большого количества ракет или беспилотных летательных аппаратов.

Материалы по теме Проклятие команчи Почему США ищут замену легендарному вертолету Apache Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире

По словам аналитиков, у Китая есть 1200 баллистических ракет малой дальности и 200-300 боеприпасов, которые способны достичь второй островной цепи в Южно-Китайском море. А флот страны имеет стратегические бомбардировщики H-6 и самолеты-«невидимки» H-20, которые способны наносить удары уже по территории самих Соединенных Штатов.

Что касается России, то ее называют угрозой для американских военных объектов в Европе. Москва имеет большой арсенал тактического ядерного оружия, а также баллистические комплексы малой дальности «Искандер-М» и крылатые ракеты наземного, морского и воздушного базирования.

Для успешного противостояния сильным противникам эксперты рекомендуют американским военным разработать концепцию многослойной противоракетной обороны с применением перспективных технологий. В частности, предлагается создать сеть беспилотных летательных аппаратов с мощными сенсорами для отслеживания возможных маршрутов крылатых ракет. И производство дронов с дальнобойными ракетами для перехвата баллистических целей на разгонных участках траектории.

Ранее журналист Дэвид Экс предсказал США большие проблемы из-за российских ракет. По его мнению, десятилетия «неспешных бомбардировок повстанцев с больших и удобных» баз ослабили воздушные силы США до такой степени, что сделали их неготовыми к открытому конфликту с «равными по силе» противниками.