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Видеоблогера оштрафовали на 700 тысяч из-за войны с бобрами

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Фото: Tim Umphreys / Unsplash

Видеоблогер и стример Константин Заруцкий, известный под псевдонимом AcademeG, оштрафован на почти 700 тысяч рублей из-за войны с бобрами. Об этом сообщает «Пятый канал».

Противостояние началось в 2020 году, когда бобры построили плотины на реке, вытекавшей из озера около участка Заруцкого в Карелии. Как рассказывал блогер на своем Youtube-канале, из-за деятельности грызунов площадь озера выросла, а домик Заруцкого оказался подтоплен. В свою очередь, блогер с друзьями стали разрушать бобровые плотины. Помимо этого они также расширили канаву и к концу 2020 году озеро вернулось в свои берега, а бобры перестали строить свои плотины.

Однако деятельность Заруцкого попала в поле зрения местного лесничества. Там посчитали, что своими действиями он нанес ущерб природе, спилив сухостой и погубив плодородный слой почвы. Также отмечалось, что борьба с бобрами проходила не только на участке, принадлежащем блогеру, но и на чужих.

В 2020 году Константин Заруцкий вошел в топ-10 блогеров с самыми высокими доходами от рекламы.

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