Названы города-лидеры в борьбе с последствиями коронавируса

Специалисты аудиторско-консалтинговой компании EY (Ernst & Young) назвали города, которые наиболее эффективно преодолели последствия коронавируса. Лидерами стали Москва, Сингапур и Осло. Об этом говорится в материале компании, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
Аналитики провели исследование «COVID-19 в мегаполисах мира», в котором проанализировали практики борьбы с пандемией в девяти крупных мегаполисах: Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Сингапуре, Гонконге, Мадриде, Осло, Стокгольме и Москве. В некоторых из них вводили режим локдауна, а другие использовали гибкий подход.
Гибкий режим предпочли в Москве, Нью-Йорке, Мадриде и Стокгольме. Российская столица добилась среди всех больших успехов — в городе удалось соблюсти баланс между ограничительными мерами и сохранением экономического потенциала. Среди других мегаполисов в Москве зафиксировали минимальный уровень безработицы (один процент) и небольшое снижение экономики (четыре процента).
«Меньший экономический спад за счет гибких ограничений был достигнут только в Нью-Йорке (минус 3,5 процента) и Стокгольме (минус 2,7 процента), но на фоне одних из худших показателей заболеваемости и смертности. В настоящий момент экономика Москвы демонстрирует восстановительный рост», — заключила партнер EY Ольга Архангельская.
Гонконг, Сингапур, Лондон, Париж и Осло во время пандемии ввели жесткие ограничительные меры. Длительный локдаун привел к снижению экономических показателей — в среднем безработица достигла шести процентов. Однако в Осло и Сингапуре смогли «сдержать экономический спад». По словам экспертов, власти достигли подобных результатов за счет больших финансовых вложений.
В сентябре 2020 года Москва вошла в ТОП-3 городов мира, которые наиболее эффективно справились с кризисом на фоне пандемии коронавируса. Столица России уступила только южнокорейскому Сеулу и китайскому Шанхаю. Ниже в рейтинге расположились Сингапур и Стокгольм. Санкт-Петербург занял седьмое место. Худшие результаты продемонстрировали Лондон, Берлин и Монреаль.