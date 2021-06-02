В УЕФА допустили исключение «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из Лиги чемпионов

Генеральный секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Теодорос Теодоридис допустил исключение «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из Лиги чемпионов. Об этом сообщает Marca.

По словам функционера, такое развитие событий вполне возможно, так как клубы не хотят следовать правилам. Также он добавил, что это не будет личным решением главы УЕФА или кого-либо из руководителей организации. Теодоридис подчеркнул, что никто из официальных лиц не имеет права вмешиваться в работу дисциплинарных органов.

26 мая УЕФА возбудил дисциплинарные дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса». Причиной санкций в отношении команд может послужить нарушение нормативно-правовой базы ассоциации из-за проекта Суперлиги, так как эти три клуба до сих пор не вышли из турнира.

Проект Суперлиги анонсировали 19 апреля как элитное соревнование топ-клубов Европы, которое планировалось проводить параллельно с еврокубками и национальными первенствами. Инициатива встретила негативную реакцию со стороны лиг и УЕФА. Изначально в турнире хотели участвовать 12 команд, но через два дня проект приостановили, а девять клубов вышли из него. «Реал», «Барселона» и «Ювентус» отказались это делать.