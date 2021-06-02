LG остановила производство смартфонов

LG официально остановила производство смартфонов. Об этом сообщает корейское агентство Asiae.

Завод LG Electronics во вьетнамском Хайфоне, на котором производилось большинство смартфонов бренда, полностью перешел на выпуск бытовой техники. Сообщается, что LG уже перевела часть сотрудников, задействованных для сборки и выпуска телефонов, на другие производства. До конца июля компания намерена перевести всех сборщиков смартфонов на другие должности.

Источники рассказали, что с переходом на производство бытовой техники не должно возникнуть больших проблем. Ранее на предприятии уже существовали линии по выпуску телевизоров и прочих гаджетов. Кампус LG Hai Phong в Хайфоне был открыт в 2015 году.

В компании подтвердили, что поддержка смартфонов будет осуществляться до трех лет после продажи девайсов, несмотря на остановку работы мобильного подразделения. Флагманские модели будут поддерживать три года, бюджетные аппараты — в течение одного года. В частности, только в Южной Корее потребители могут обратиться в один из 120 сервисных центров для обслуживания и ремонта.

5 апреля LG объявила о том, что выходит из бизнеса по производству смартфонов. Производитель потребительской электроники и бытовой техники заявил, что компания сосредоточится на выпуске другой техники. Предварительно о том, что корейский производитель закроет свое мобильное подразделение, стало известно в конце марта.