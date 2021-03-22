LG задумала отказаться от выпуска смартфонов

Компания LG Electronics Inc. планирует закрыть свое подразделение по производству смартфонов. Об этом сообщает издание Donga Ilbo.

По информации издания, такое решение было принято после того, как корпорация не смогла продать этот бизнес потенциальным покупателям — немецкой Volkswagen AG и вьетнамской Vingroup. LG может объявить сотрудникам о дальнейшей судьбе уже в начале апреля.

Компания уже приостановила разработку раздвижного смартфона LG Rollable и флагманского Rainbow.

Ранее появилась информация, что LG поможет Apple разработать гибкий дисплей для нового смартфона. Отраслевые источники рассказали, что LG Display договорилась с американской компанией о сотрудничестве. Согласно договору, инженеры обеих корпораций займутся созданием экрана для складного iPhone. Информация о партнерстве LG и Apple подтверждает слухи о том, что американская корпорация заинтересована в выходе на рынок складных смартфонов. Инсайдеры отметили, что LG сконцентрируется на разработке, однако поставками может заняться другая компания.