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LG официально отказалась от выпуска смартфонов

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Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Южнокорейская компания LG официально объявила о прекращении производства смартфонов. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщается на сайте крупнейшего производителя потребительской электроники и бытовой техники.

Соответствующее решение было принято на совете директоров. «Выход LG из чрезвычайно конкурентного сектора мобильных телефонов позволит компании сосредоточить ресурсы в таких областях роста, как компоненты электромобилей, подключаемые девайсы, умные дома, робототехника, искусственный интеллект и решения для бизнеса, а также платформы и сервисы», — сказано в заявлении.

Выпущенные телефоны LG будут по-прежнему доступны для продажи. Компания продолжит предоставлять сервисную поддержку и обновления программного обеспечения для клиентов существующих мобильных продуктов в течение определенного периода времени, который зависит от региона. LG пообещала сотрудничать с поставщиками и деловыми партнерами на протяжении всего периода закрытия бизнеса мобильных телефонов.

Неофициальная информация об отказе LG выпускать смартфоны была опубликована 1 апреля. Работающие на производстве сотрудники сохранят свои места в компании и будут переведены на завод по производству бытовой техники в городе Чханвон.

Первые сообщения о том, что корейская корпорация перестанет производить телефоны и прочую подобную технику, появились в конце февраля. Затем стало известно, что LG не смогла найти покупателя для своего подразделения по производству смартфонов и намерена уйти из бизнеса.

Предыстория: LG прекратит выпускать смартфоны
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