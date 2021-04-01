LG прекратит выпускать смартфоны

LG перестанет выпускать новые смартфоны и поставлять обновления для уже существующих моделей. Об этом сообщает издание PhoneArena со ссылкой на инсайдера Tron.

Блогер заявил в своем Twitter, что топ-менеджеры корейской корпорации решили окончательно прекратить работу подразделения по выпуску смартфонов. По информации Tron, официальное сообщение от LG будет опубликовано 5 апреля. Работающие на производстве сотрудники сохранят свои места в компании и будут переведены на завод по производству бытовой техники в городе Чханвон.

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Вероятнее всего, LG не только закроет мобильный бизнес, но и перестанет поддерживать свои устройства обновлениями. Речь идет об апдейтах Android и патчах безопасности, которые производители смартфонов обычно поставляют на свои телефоны в течение двух-трех лет с момента выхода девайсов в продажу.

Из-за ухода с рынка топ-менеджмент компании также принял решение свернуть планы по разработке всех телефонов. В том числе, будет остановлена разработка концептуального смартфона-рулона, который корейская корпорация показала в начале года на выставке CES 2021.

Журналисты заметили, что LG наверняка продолжит выпускать обновления безопасности для смартфонов, так как это является обязательством компании перед своими потребителями.

Ранее стало известно, что LG не смогла найти покупателя для своего подразделения по производству смартфонов и намерена уйти из бизнеса. Сообщения о том, что корейская корпорация перестанет производить телефоны и прочую подобную технику, появились в конце февраля.