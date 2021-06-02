Индекс Мосбиржи побил исторический рекорд

Российский рынок акций обновил исторический максимум, поднявшись выше 3800 пунктов по индексу Мосбиржи. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К вечеру среды, 2 июня, индекс вырос до 3802,38 пункта, прибавив 1 процент, а индекс РТС в то же время достиг отметки в 1634,01 пункта. Предыдущий максимум индекс Мосбиржи поставил в начале мая, когда впервые превысил отметку в 3700 пунктов.

В конце мая в Центробанке констатировали, что международные резервы России выросли на 1,2 процента (семь миллиардов долларов), достигнув рекордного за всю историю значения 600,9 миллиарда долларов. Причиной такой динамики, как объяснили в регуляторе, стала положительная переоценка. В последний раз рекорд фиксировался 7 августа 2020 года, тогда резервы составляли 600,7 миллиарда.

По данным Всемирного банка, российский ВВП по итогам 2020 года сократился на три процента — в то время, как мировая экономика снизилась на 3,8 процента, а экономика развитых стран — на 5,4 процента. Совокупный ВВП развивающих стран-экспортеров сырьевых товаров в 2020 году снизился на 4,8 процента.