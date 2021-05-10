Индекс Мосбиржи впервые поднялся выше 3700 пунктов

Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник, 10 мая, впервые превысил отметку в 3700 пунктов и обновил исторический максимум (+0,53 процента, до 3702,07 пункта). Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Индекс РТС вырос на 0,12 процента, до 1579,42 пункта.

Курс доллара расчетами «завтра» повысился на 12 копеек — до 73,91 рубля. Курс евро вырос на 14 копеек — до 89,91 рубля.

Ранее экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) спрогнозировали новый мировой кризис в 2025-2026 годах. Специалисты отметили, что нынешнее монетарное стимулирование сильно разгонит рынки, и это со временем приведет к их перегреву. Аналитики считают, что три внутренних сценария для России предусматривают новую индустриализацию, социальный разворот или стабилизацию.