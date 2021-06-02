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В США заявили о риске ядерного конфликта с Россией

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Фото: РИА Новости

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена особенно важна, поскольку сейчас есть риск ядерного конфликта между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение высказали авторы американского издания The National Interest.

Данная возможность, считают в журнале, может появиться даже из-за непреднамеренного столкновения, поэтому России и США, а вместе с ними и Китаю, необходимо усиливать механизмы сотрудничества, которые позволяют управлять кризисами. По мнению авторов, последние 25 лет переговоры ведутся недостаточно эффективно, что приводит к постепенной дестабилизации: трем крупнейшим державам необходимо обсуждать между собой все новейшие технологии, способные подорвать стратегическую стабильность.

В материале также говорится, что Вашингтону стоит в большей степени сконцентрироваться именно на Москве, так как Пекину еще только предстоит догонять Россию и США по числу ядерных боеголовок. К тому же у американской стороны уже есть опыт успешных взаимных переговоров с Россией.

Публикации National Interest регулярно привлекают внимание российских государственных СМИ. Так, днем ранее, 1 июня, там появился материал об «устрашающем НАТО» российском ядерном арсенале. В прошлом месяце авторы журнала назвали встречу главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена «кошмаром для Украины».

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