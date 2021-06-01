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В США заявили об устрашающем НАТО ядерном арсенале России

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Фото: Dmitry Golubovich/ Globallookpress.com

Россия обладает наибольшим в мире ядерным арсеналом и тем самым устрашает НАТО, об этом заявил американский журналист Марк Эпископос в статье журнала National Interest.

По его словам, российские вооруженные силы имеют от трех до шести тысяч единиц такого оружия и постоянно модернизирует его. Речь идет о боеголовках, полученных в наследие от СССР и новейших тактических комплексах последних лет.

«Есть один аспект российского военного планирования, который вряд ли изменится в ближайшее время — это стремление Москвы полагаться на тактическое ядерное оружие в качестве основного сдерживающего фактора против Организации Североатлантического договора», — подчеркнул Эпископос.

Он добавил, что большая часть вооружений задействована во флоте, журналист обратил внимание на новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М» и фрегате проекта 22350 «Адмирал Горшков». По его словам, это оружие Москва не намерена использовать для наступления, однако оно рассматривается как средство сдерживания и способ для России «играть по общим правилам в случае тотальной войны, которой никто не желает».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия отреагирует на действия стран НАТО на западном стратегическом направлении и сформирует в Западном военном округе (ЗВО) около 20 новых соединений и частей. Глава ведомства пояснил, что на упомянутом направлении наблюдается рост военной угрозы: по его словам, страны-члены Североатлантического альянса во главе с США все чаще проводят учения, наращивают интенсивность полетов стратегической авиации и численность кораблей, оснащенных крылатыми ракетами.

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