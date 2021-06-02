В Общественной палате оценили идею использовать маткапитал на ремонт

Идея использовать материнский капитал на ремонт жилья будет востребована в российских семьях. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщила первый заместитель председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты (ОП) Юлия Зимова.

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Власти оценили инициативу, подчеркнув, что выделенные средства можно использовать не только для проведения капитальных работ. Некоторые собственники, которые не нуждаются в ремонте, смогут потратить деньги на другие нужды. Например, на покупку оборудования.

«Безусловно, есть семьи, у которых есть квартиры, им не нужно покупать новую, но им необходимо улучшить имеющееся жилье. И это не обязательно ремонт квартиры, поэтому имеются тонкости — мы должны понимать, что маткапитал направлен по назначению. Это могут быть крупные покупки, например, замена батарей. Покупка газового котла или, например, починка коммуникаций», — пояснила Зимова.

Ранее президент Владимир Путин согласился рассмотреть возможность, чтобы граждане могли тратить материнский капитал на ремонтные работы. Он уточнил, что в этом вопросе есть сложности. По словам главы государства, чтобы разрешить использовать средства для подобной цели «надо понимать, какой ремонт, почему он не делался, не будут ли эти деньги истрачены впустую».