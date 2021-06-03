МИД рассказал о проблемах с проектом российской военной базы в Африке

МИД России предоставил новую информацию о проблемах с проектом российской военной базы в Африке. По словам заместителя главы МИД Михаила Богданова, Судан пока не принял решение о пересмотре соглашения, по которому база должна быть построена, передает РИА Новости.

Богданов объяснил сотрудникам агентства, что суданская сторона не отменяла решение по базе российских ВМФ, так как оно не было окончательно принято: соглашение не было продумано и одобрено с обеих сторон, и переговоры продолжаются.

На вопрос о том, контактирует ли Россия с Суданом на эту тему, дипломат ответил утвердительно. «Конечно, у нас ведь был визит заместителя министра обороны в Хартум. Процесс идет... Если что-то (суданскую сторону не устраивает), а не все, то предстоят еще контакты», — приводит РИА его слова.

1 июня Судан заявил о желании пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море. Начальник штаба суданских вооруженных сил Мухаммад Усман аль-Хусейн напомнил, что соглашение было подписано между бывшим правительством Судана и Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет разбираться с данной ситуацией.

Договор о морской базе на Красном море Москва и Хартум подписали в 2020 году. По его условиям, африканская республика предоставит землю для пункта ВМФ России, на которой можно будет разместить не более четырех кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой.