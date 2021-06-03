Петрова и Боширова обвинили в отравлении Македонского

Постпред России при ЕС Владимир Чижов обвинил предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении Александра Македонского. Об этом пишет РИА Новости.

Чижов рассказал, что «недоброжелателям России» часто не хватает фантазии для того, чтобы предъявить ей обвинения. «Чтобы закрыть эту тему, я признаюсь: Александра Македонского отравили "Новичком" Петров и Боширов», — пошутил он.

По мнению постпреда, в разных делах появляются обвинения в адрес одних и тех же людей. Кроме того, в них часто фигурирует одно и то же боевое химическое вещество группы «Новичок», которым якобы пользуется Москва.

Речь идет о расследовании взрывов на складах во Врбетице в 2014 году, которое проводит Чехия. По мнению властей республики, Александр Мишкин и Анатолий Чепига (предположительно, под этими именами скрывались Александр Петров и Руслан Боширов) устроили происшествие, в результате которого погибли два человека. Россия эти обвинения отрицает.

Кроме того, в 2018-м Великобритания обвинила российские спецслужбы в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Утверждается, что они пользовались нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Москва все обвинения отрицает.

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