Кремль отказался обсуждать с журналистами «отравителей Скрипалей»

Кремль не намерен участвовать в дискуссиях со СМИ относительно личности подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мы не будем больше вести разговор со средствами массовой информации. Понимаете, "Би-би-си" не может что-то подтвердить", "Би-би-си" может выдвинуть предположение" или еще что-то. И поскольку вся дискуссия ведется на уровне СМИ, то мы как Кремль больше не хотим в этой дискуссии участвовать», — заявил Песков.

Таким образом пресс-секретарь Владимира Путина ответил на вопрос, можно ли предположить, что главу государства неверно информировали о личности Руслана Боширова — одного из россиян, которых британские власти подозревают в покушении на Скрипалей. Согласно опубликованным в СМИ расследованиям, настоящее имя Боширова — Анатолий Чепига, и он является полковником ГРУ.

«Россия с самого начала предлагала совместные действия по расследованию инцидента, вместе с тем это желание Москвы не встретило взаимности. И Москва лишена возможности получить какие-либо материалы», — заметил Песков.

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26 сентября Bellingcat сообщила, что Руслан Боширов — это полковник ГРУ Анатолий Чепига, родившийся в 1979 году в Амурской области. Он участвовал во второй чеченской войне, окончил Военно-дипломатическую академию Минобороны и получил звание Героя России. «Коммерсантъ» нашел знакомых Чепиги в селе Березовка, где долгое время проживала семья военнослужащего. Мнения сельчан о том, похож ли их земляк на Боширова, разделились.

В свою очередь, Боширов вместе со вторым подозреваемым Александром Петровым заявили 13 сентября в интервью RT, что не имеют отношения к спецслужбам и приехали в Солсбери как туристы.

5 сентября Лондон заявил, что Петров и Боширов — сотрудники ГРУ, пытавшиеся отравить Скрипалей с помощью разработанного в Советском Союзе нервно-паралитического вещества «Новичок». Москва отрицает любые обвинения в причастности к преступлению.

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