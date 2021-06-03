Смерть российской школьницы на отдыхе в летнем лагере проверит прокуратура

Прокуратура Волгоградской области проведет проверку по факту смерти школьницы в летнем оздоровительном лагере. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

На место происшествия выехал прокурор Красноармейского района города Волгограда Игорь Русяев.

Ранее сообщалось, что в летнем оздоровительном лагере в Волгограде умерла старшеклассница. Инцидент произошел в лагере «Орленок», где отдыхала 16-летняя российская школьница. Девушка потеряла сознание в своей комнате. Штатный медработник лагеря и прибывшая бригада скорой помощи в течение 25 минут проводили реанимационные мероприятия, однако не смогли привести ребенка в чувство. Медики зафиксировали остановку сердца. Специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти, алкоголя или наркотиков. Точную причину смерти девушки установит экспертиза.