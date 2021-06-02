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Российская школьница умерла на отдыхе в летнем лагере

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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В летнем оздоровительном лагере в Волгограде умерла старшеклассница. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области.

Инцидент произошел в лагере «Орленок», где отдыхала 16-летняя российская школьница. По информации пресс-службы, девушка потеряла сознание в своей комнате. Штатный медработник лагеря и прибывшая бригада скорой помощи в течение 25 минут проводили реанимационные мероприятия, однако не смогли привести ребенка в чувство. Медики зафиксировали остановку сердца.

Специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти, алкоголя или наркотиков. Точная причина смерти девушки будет установлена после экспертизы.

24 мая в городе Моздок в Северной Осетии школьница умерла во время сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ). По предварительным данным, среди возможных причин смерти россиянки названы жаркая погода и проблемы с сердцем. По информации Telegram-канала Mash, в тот день подросток должна была сдавать экзамен по русскому и нервничала, ей стало плохо перед началом урока. Учителя пытались оказать первую помощь, вызвали врачей, но она умерла в реанимации.

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