Путин заявил о пресечении митингов в ЕС «демократическими пулями»

Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) указал на «двойные стандарты» при оценке пресечения митингов в Белоруссии, России, США и ЕС, заявив, что в последнем случае применяются «демократические резиновые пули». Его слова приводит ТАСС.

Российский лидер акцентировал внимание на том, что схожие ситуации в задержанием простестующих в Белоруссии и США воспринимаются на Западе по-разному. Он отметил, что обсуждал вопрос с собеседником, представляющим одну из западных стран, и тот объяснил это явление словами «мы же демократическая страна».

«Это же смешно... Резиновая пуля выбивает глаз. Пострадавшему надо сказать: ну ничего, это же демократическая резиновая пуля, ну, потерпите», — заявил Путин, призвав отказаться от двойных стандартов.

Ранее российский лидер рассказал о словах белорусского коллеги Александра Лукашенко о ситуации с самолетом авиакомпании Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске. При этом он заверил, что российские спецслужбы не имеют никакого отношения к случившемуся.

Роман Протасевич был задержан 23 мая в Минске. Он летел из Афин в Вильнюс на самолете авиакомпании Ryanair, который совершил вынужденную посадку в белорусской столице после сообщения о взрывном устройство на борту. Создателя NEXTA обвиняют в организации массовых беспорядков.