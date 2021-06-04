В России выявили 8947 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 8947 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 5 108 129. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

8947 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (2817), Санкт-Петербурге (834) и Московской области (766). Меньше всего — в Еврейской автономной области (3), Тыве (3) и Чукотском автономном округе (2).

За последние сутки умерли 377 человек, с начала пандемии число летальных исходов составило 123 037.

Суточный показатель выздоровления — 8530, общий — 4 720 512.