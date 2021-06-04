Россия
 
Последние новости
Жена случайно застрелившего нарушителя сотрудника ДПС обратилась к Путину и ФСБ
Польша увидела чьи-то интересы в запрете проекта для отказа от российского газа
Невеста внезапно облысела за два месяца
Глава РФПИ рассказал об исследовании «Спутника V» Евросоюзом
Фанаты набросились на Неймара перед матчем сборной Бразилии
Решена загадка белых карликов
Отправленного в отставку мэра Владивостока заподозрили в получении взятки
Обвиненная в «нахлобучивании» отрасль оказалась в лидерах по объему дивидендов
Появление ставшего причиной уголовных дел «Фризиума» в России заняло полтора года
Россиянина поразил список платных продуктов в съемной квартире в Крыму
Новости партнеров
Прослушать новость

В РАН назвали способ увеличить число привитых от коронавируса россиян

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Увеличить число россиян, привитых от коронавируса, можно при помощи индивидуального подхода, с ненавязчивым и располагающим приглашением человека на прививку. Такой способ назвал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

Сергеев добавил, что медики могут «по-человечески располагающе» обратиться к гражданам при помощи социальных сетей и других современных коммуникаций.

«Понятно, что человек может быть очень занят, так напишите в письме, в смске, условно говоря: "Вам удобно в три часа ночи? Приходите в три часа ночи"», — сказал он. По мнению главы РАН, таким образом человек поймет, что врачи заботятся о нем персонально.

Ранее заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени Сеченова Николай Брико заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается непростой, но заболеваемость можно охарактеризовать как устойчивую стабилизацию. Он указал, что выраженной тенденции к росту заболеваемости в стране нет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Эпидемиолог заявил об устойчивой стабилизации заболеваемости COVID-19 в России
Иммунолог заявил о стадии завершения эпидемии коронавируса в России
В Минздраве назвали срок спада заболеваемости COVID-19