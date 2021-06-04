В РАН назвали способ увеличить число привитых от коронавируса россиян

Увеличить число россиян, привитых от коронавируса, можно при помощи индивидуального подхода, с ненавязчивым и располагающим приглашением человека на прививку. Такой способ назвал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

Сергеев добавил, что медики могут «по-человечески располагающе» обратиться к гражданам при помощи социальных сетей и других современных коммуникаций.

«Понятно, что человек может быть очень занят, так напишите в письме, в смске, условно говоря: "Вам удобно в три часа ночи? Приходите в три часа ночи"», — сказал он. По мнению главы РАН, таким образом человек поймет, что врачи заботятся о нем персонально.

Ранее заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени Сеченова Николай Брико заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается непростой, но заболеваемость можно охарактеризовать как устойчивую стабилизацию. Он указал, что выраженной тенденции к росту заболеваемости в стране нет.