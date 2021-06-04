Появление ставшего причиной уголовных дел «Фризиума» в России заняло полтора года

Противосудорожный препарат «Фризиум», применяемый при терапии неизлечимо больных детей, стал доступен в России через полтора года после возбуждения уголовных дел на матерей, пытавшихся купить незарегистрированное лекарство через интернет. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На данный момент Росздравнадзор допустил к обращению только одну серию «Фризиума». На его поставки объявлено пять гостендеров, препарат еще не поступил в розничную продажу.

Департамент здравоохранения Москвы объявлял тендер на поставку препарата, выпускаемого французской компанией Sanofi. По его итогам, Московский эндокринный завод поставит в столичные больницы 226,5 тысячи таблеток «Фризиума». Как пишет «Коммерсантъ», по еще четырем аукционам по другим регионам будет закуплено еще 25 тысяч таблеток.

Исходя из тендерной документации следует, что стоимость одной таблетки составляет 10 рублей. Общая сумма закупок — 2,5 миллиона рублей.

Скандал вокруг «Фризиума» в России возник в 2019 году после того, как несколько россиянок задержали за покупку лекарства за границей. Женщины приобретали его для своих тяжелобольных детей. Одной из задержанных угрожали уголовным делом о контрабанде психотропных веществ, на вторую завели дело, но вскоре прекратили.

В сентябре 2019 года действующая на тот момент министр здравоохранения Вероника Скворцова пообещала, что производитель подаст заявление на регистрацию «Фризиума» в течение месяца, а процедуру регистрации ускорят. В конце декабря того же года президент Владимир Путин подписал документ, разрешающий ввоз в Россию незарегистрированных лекарств, которые содержат наркотические или психотропные вещества, если их необходимость для пациентов признана специальной медицинской комиссией. 24 августа 2020 года Минздрав России зарегистрировал «Фризиум».