В Госдуме сравнили заявление Украины о Крыме с «конкурсом плоских шуток»

Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова об ответственности Германии и Франции за «оккупацию» Крыма. Его слова передает РИА Новости.

Бальбек сравнил слова Данилова с «конкурсом тупых и плоских шуток». «Завтра эти киевские деятели обвинят Германию в том, что в свое время Тевтонский орден не уничтожил Русское государство, а Францию — в поражении Наполеона, мол, не будь этого, Крым был бы украинский», — сказал он.

Российский депутат добавил, что в этот раз СНБО «дал маху», поэтому украинская сторона «не получит ни цента», а кроме того еще и «наживет себе не самых слабых врагов».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Германия и Франция должны нести ответственность за «оккупацию» Крыма.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.