Украина заявила об ответственности Германии и Франции за «оккупацию» Крыма

Германия и Франция должны нести ответственность за оккупацию Крыма, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Об этом сообщает РИА Новости.

Данилов напомнил, что Германия и Франция в 2008 году отказали Украине и Грузии в плане действий по членству в НАТО. «И в 2008 году на Грузию напали. После того есть ситуация с оккупированным Крымом. Я считаю, что две страны должны нести за это ответственность», — заявил Данилов.

Он добавил, что мало быть просто обеспокоенными, если одна страна нарушает границы другой.

Ранее Данилов признал невозможность Украины напрямую влиять на принятие США санкций против российского газопровода «Северный поток-2», но пообещал сделать все, чтобы проект не был реализован до конца.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.