Россиян научили выбирать правильный кетчуп

Эксперты Роскачества дали россиянам советы по правильному выбору кетчупа, чтобы соус был наиболее вкусным и качественным. Рекомендации опубликованы на сайте организации.

Все кетчупы по ГОСТу делятся на четыре категории — экстра, высшая, первая и вторая. На этикетке категория расположена рядом с названием.

В классический состав кетчупа должны входить только томатная паста, специи, соль и вода, причем чем состав короче, тем он лучше. Под это определение попадает продукция категории экстра, а в продукты остальных категорий не запрещено добавлять пищевые добавки, сахарозаменители, загустители и консерванты, такие как бензойная или сорбиновая кислота.

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В кетчупе экстра-категории должно быть не менее 25 процентов растворимых сухих веществ. Для высшей категории этот показатель равен 23 процента, для первой — 18 процентов, а для второй — 14 процентов. Последние две категории относятся к экономклассу.

Эксперты отметили, что томатный кетчуп могут производить как по ГОСТу, так и по ТУ, и в этом случае в составе могут быть консерванты, стабилизаторы, красители, сахарозаменители. Однако даже продукты не по ГОСТу могут иметь натуральный состав.

Консистенцию кетчупа можно оценить только в стеклянной упаковке. Качественный кетчуп имеет однородную консистенцию, возможно присутствие томатов, овощей, зелени и пряностей, однако недопустимо присутствие пузырьков воздуха. Оно говорит о брожении, что означает нарушение производственного процесса.

Лучший кетчуп, отмечается в материале, не содержит сахарозаменителей, генетически модифицированных компонентов, крахмала и красителей. Бензойной и сорбиновой кислоты тоже быть не должно. На российский знак качества претендует только продукция, в которой не менее 23 процентов томатной пасты.

Ранее эксперты Роскачества выяснили, что каждая четвертая марка сливочных сосисок в России производится с нарушениями по безопасности, а более высокая цена не всегда свидетельствует о лучшем качестве.