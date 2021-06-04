Российская блогерша показала новый способ спрятать шнурки в кроссовках

Российская блогерша показала новый способ спрятать шнурки в обуви и разозлила поклонников. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Пользовательница сети с никнеймом natashaze поделилась видео, на кадрах которого сотрудница магазина демонстрирует, как правильно убирать длинные шнурки в кеды, не завязывая их. На размещенных кадрах женщина ровно раскладывает шнурки внутри кроссовка бренда Dolce & Gabbana, после чего накрывает их стелькой.

Публикация юзерши стала вирусной и набрала почти миллион просмотров. Зрителей вывел из себя предложенный ею лайфхак, о чем они принялись писать в комментариях. «Это неудобно, потому что шнурки чувствуются через стельку», «А почему нельзя просто завязать шнурки бантиком?», «Кто вообще запихивает шнурки под стельку?», «Шнурки же будут чувствоваться, вы хоть иногда мозги включайте», «Ваш лайфхак — хлам», «Зачем покупать обувь с шнурками, чтобы их потом убирать?» — высказывались они.

В июне прошлого года другая пользовательница TikTok раскрыла способ завязывания шнурков за три секунды. Автор ролика сделала петли на каждом шнурке, а затем, сжимая каждую пальцем противоположной руки, продела петли друг через друга. Процесс завершается затягиванием узла.