Певица Слава негативно оценила секс с Тимати и Егором Кридом

Певица Анастасия Сланевская, более известная как Слава, заявила, что ей не нравятся музыканты Тимати и Егор Крид. По ее мнению, они не являются достойными кандидатами на роль жениха, хотя и участвуют в шоу «Холостяк», сообщает StarHit.

Дочка певицы Славы, 22-летняя Александра Морозова, призналась, что хотела поучаствовать в проекте «Холостяк». Девушка рассказала, что ей нравится Крид, однако вместо него главным героем шоу сделали Тимати. Морозова пыталась пройти отбор на шоу, но не одержала победу. «Но участвовать в «Холостяке» я бы все-таки не смогла: заплакала бы и убежала», — подчеркнула девушка в YouTube-шоу «ДаДа-НетНет».

Сама исполнительница не поддержала выбор дочери и заявила, что оба певца ей не нравятся. «В сексуальном плане, мне кажется, они вообще никакущие! Я это знаю просто! Я чувствую мужчин», — заявила Слава. Она также раскритиковала телешоу «Холостяк» и назвала его «полным отстоем».

Ранее завершился сезон «Холостяка» с Тимати (его настоящее имя — Тимур Юнусов): репер вручил кольцо модели Екатерине Сафаровой. Исполнитель назвал девушку настоящей «на 101 процент» и отметил, что она делает так, как чувствует, и не позволяет себе негативные комментарии в адрес других людей.