Глава РФПИ рассказал об исследовании «Спутника V» Евросоюзом

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) пока не получил критических замечаний от Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по результатам исследования вакцины «Спутник V». Об этом рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

Дмитриев добавил, что время регистрации вакцины в Евросоюзе зависит от EMA. «Идет рабочий процесс, который, мы надеемся, не будет политизирован», — сказал он.

РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины на территории ЕС 29 января. 24 мая эксперты EMA объяснили задержку одобрения препарата. По их словам, все еще проводится исследование, точные сроки принятия решения в агентстве не назвали.

На данный момент российскую вакцину зарегистрировали около 60 стран. Помимо России, производство вакцины ведется или готовится в Бразилии, Казахстане, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Индии, Южной Корее, Китае, Германии, Италии и Египте.