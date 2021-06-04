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В российском детском лагере ребенок попробовал уксус и попал в больницу

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Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

На Сахалине в детском оздоровительном лагере ребенок попробовал уксус и попал в больницу. О случившемся сообщается в Instagram-аккаунте «Сахалин ДТП/ЧП».

Инцидент произошел 23 мая. В лагере проводили опыты для детей — в качестве реквизита использовали уксус. Один из воспитанников счел, что в бутылке вода, и попытался выпить жидкость. Мальчик набрал уксус в рот и выплюнул, когда почувствовал жжение. Сотрудники лагеря вызвали скорую помощь.

Мать пострадавшего возмутилась поведением администрации лагеря. По ее словам, ей позвонили не сразу, а только через два часа после случившегося. Также ей не предоставили медзаключения от скорой помощи, которая осмотрела ребенка.

«Очень много грубых нарушений со стороны этого лагеря, воспитатель подвергла ребенка опасности и до сих пор продолжает работать с детьми», — написала женщина в социальной сети.

Мальчика в настоящее время выписали из больницы, но, как утверждает мать пострадавшего, после того, как он попробовал уксус, у него «начались проблемы с зубами».

Как пишет «Комсомольская правда», в пресс-службе регионального министерства образования заверили, что перед экспериментом проводили инструктаж с детьми, и теперь в лагере отменили подобные опыты. После случившегося воспитателю объявили выговор, а учреждение проверит прокуратура.

Ранее сообщалось, что в одном из санаториев Сочи Краснодарского края мальчика засосало в бассейн диффузором. У ребенка зафиксированы ушибы мягких тканей спины и гематомы.

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