Предсказаны сроки удешевления видеокарт

Снижение стоимости продуктов на глобальном рынке видеокарт ожидается во второй половине года. Об этом сообщает издание Hardware Times.

Журналисты ссылаются на генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang), который выступил на брифинге для прессы. Хуанг полагает, что нехватка на рынке была связана, в первую очередь, с повышенным спросом и дефицитом компонентов, а не с ограниченным предложением. По его словам, цены растут от того, что потребители готовы переплачивать.

Предсказывая ситуацию на рынке, Дженсен Хуанг заметил, что темпы производства видеокарт — в том числе, принадлежащих к новому поколению Ampere — увеличиваются. В этой связи топ-менеджер Nvidia считает, что видеокарты подешевеют, а цены станут более разумными во второй половине 2021 года.

Также Хуанг отметил, что на увеличение стоимости видеокарт влияет и возросший интерес к криптовалюте. Глава Nvidia заключил, что лучше предоставить майнерам альтернативную линейку продукции, чем ждать, пока бум прекратится.

В конце марта Nvidia представила предназначенную для майнинга криптовалюты видеокарту Palit CMP 30HX. Устройство ориентировано на добычу Ethereum, ее хешрейт — единица измерения мощности в майнинге — составляет 26 мегахеш. В переводе на российскую валюту стоимость модели превысила 50 тысяч рублей.