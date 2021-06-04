Садальский раскритиковал памятник на могиле Галины Волчек

На могиле художественного руководителя театра «Современника» Галины Волчек установили странный памятник. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказал актер и блогер Станислав Садальский.

По словам Садальского, об установке памятника ему сообщила Татьяна Цыплакова, бывшая невестка Волчек. Она посетовала на то, что никто не знает об открытии монумента — «ни актеры, ни в театре, который она боготворила, никто не в курсе». «Ничего странного нет, как и нет уже "Современника", — написал Садальский. — Жаль, но такова театральная жизнь. Филатов говорил: "Все актеры — сукины дети, и их вполне можно понять. А что поделаешь? Тут уж, либо бросай свою подневольную профессию и лезь в шахту, либо становись шагающим по трупам экскаватором"».

Актер назвал монумент неудачным. Одна из артисток «Современника» также раскритиковала работу скульптора. «Как же надо не любить Галину Борисовну, да что там не любить — ненавидеть, чтобы согласиться на ее могиле установить такое! Посмотрите: над губой бородавки какие-то, откуда-то сама по себе вылезает рука с сигаретой... Да, она была заядлым курильщиком, но если на фотографиях это всегда выглядит стильно, то здесь сплошное уродство», — заявила она «Московскому комсомольцу».

Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря 2019 года из-за отека мозга и отека легких. Ей было 86 лет. Волчек была одной из основательниц театра «Современник», с 1972 года занимала должность главного режиссера «Современника», а с 1977-го — его художественного руководителя.

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