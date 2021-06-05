Врачи назвали несколько неочевидных симптомов диабета

Британские врачи перечислили признаки диабета второго типа, которые можно заметить без специальных средств диагностики. Они предупредили о важности наблюдения за собой, особенно за весом и состоянием глаз. При малейших сомнениях о причинах симптомов рекомендуют провериться у врача, чтобы вовремя начать лечение, пишет Express.

Основным сигналом специалисты назвали любую значительную потерю веса, которая не связана с изменением диеты или образа жизни. Благотворительная организация Diabetes UK подтвердила, что ничем не мотивированная потеря веса может быть признаком высокого уровня сахара, а также многих других серьезных заболеваний. Эксперты из Национальной службы здравоохранения Англии (NHS) добавили, что «устойчивая» и «необъяснимая» потеря веса «более чем на пять процентов от вашего нынешнего веса за 6-12 месяцев, как правило, является причиной для визита к врачу».

Еще одним потенциальным признаком высокого уровня сахара в крови, является бактериальная инфекция стафилококка. Это может привести к появлению ячменя — воспаления на краю века, объяснили в клинике Джонса Хопкинса в Мэриленде (Johns Hopkins Medicine). Люди, страдающие диабетом, независимо от того, известно им об этом или нет, подвержены повышенному риску развития инфекции, симптомы которой могут включать в себя отек, покраснение, болезненность век, ощущение соринки в глазу, раздражение при ярком свете, слезотечение. Поэтому при появлении подобного симптома специалисты рекомендуют сдать кровь на уровень сахара в крови.

Ранее австралийские ученые выяснили, что посещение тренажерного зала поздним вечером ускоряет метаболизм и снижает уровень сахара в крови ночью. Они изучили метаболизм 24 мужчин с лишним весом и риском развития диабета второго типа, которым предлагалась диета с высоким содержанием жиров.